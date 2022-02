0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino, San Valentino in un resort, lei confessa: “La nostra storia non ha detto tutto” Spettacolo 16 Febbraio 2022 10:41 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno frequentando di nuovo. Dopo la confessione di lei in un’intervista al Corriere della Sera, e le parole di lui che negavano il ritorno di fiamma, ora arriva la conferma con le immagini inconfutabili del settimanale Chi. L’argentina e il conduttore sono stati paparazzati in un resort lombardo dove hanno trascorso un intero weekend d’amore proprio in occasione di San Valentino.

Al settimanale inoltre la conduttrice de Le Iene avrebbe confidato tutta la verità su quello che sta accadendo oggi con l’ex marito: “Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film”. Insomma dopo un figlio insieme (Santiago, 8 anni), un primo riavvicinamento dopo la storia con Andrea Iannone, la fine del matrimonio, l’incontro con Antonino Spinalbese e la nascita di Luna Marì, 7 mesi, Belen e Stefano non mollano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in un resort insieme

Evidentemente l’amore e la passione che unisce i due è talmente forte da andare contro ogni ostacolo. In un resort a Brescia sono stati fotografati in accappatoio, da soli, mano nella mano. Le fotografie parlano! “Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati”, ha dichiarato l’argentina.