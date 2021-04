0 Facebook Stefano De Martino e Andrea Delogu, possibile flirt tra i due: l’ultima indiscrezione Spettacolo 1 Aprile 2021 19:14 Di redazione 1'

Stefano De Martino potrebbe avere un nuovo flirt. Si tratta di Andrea Delogu, conduttrice trentottenne con cui il bel ballerino ha una bella amicizia, che oggi potrebbe essere sfociata in qualcosa di più.

Chi è la nuova fiamma di Stefano De Martino

A rivelare la recente indiscrezione che riguarda l’ex di Belen Rodriguez e la Delogu è stato il settimanale Oggi. Stefano e Andrea, secondo il tabloid, sarebbero molto affiatati e negli ultimi tempi potrebbe essere nato qualcosa di più.

Non si sa quando Stefano e Andrea hanno legato così tanto, presumibilmente è avvenuto nei corridoi della Rai. Entrambi, infatti, sono stati protagonisti di due programmi televisivi in onda su Rai 2 e tra un ciack e l’altro potrebbe essere scoccata la scintilla. Lui si professa single dalla separazione con Belen Rodriguez, lei averebbe chiuso il matrimonio con Francesco Montanari, dunque sono entrambi single. Come si dice in questi casi, se sono rose fioriranno.