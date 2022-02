0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino, San Valentino separati: serate molto diverse per entrambi Spettacolo 15 Febbraio 2022 11:54 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno trascorso la serata di San Valentino assieme. Per molti questa potrebbe essere la prova che tra di loro non ci sia alcun ritorno di fiamma, lo stesso ballerino napoletano aveva cercato in una recente intervista di mettere a tacere le recenti voci sul loro riavvicinamento.

Cosa hanno fatto Belen Rodriguez e Stefano De Martino a San Valentino

Una serata lontani proprio nel giorno della Festa degli Innamorati. Belen Rodriguez è rimasta a casa con i figli e l’amica del cuore Patrizia e Stefano, invece, pare abbia cenato con Francesco Paoloantoni. Nelle storie della show girl argentina, però, è comparso anche uno splendido mazzo di rose ma ha taggato Tom Ford, per cui non si comprende se sia un regalo del noto marchio d’abbigliamento o altro.

La show girl argentina ha poi raccontato ai followers che stava vedendo la puntata del Grande Fratello. Dunque la prima certezza è che ieri sera Belen e Stefano non stavano assieme. C’è chi giura però che avrebbero festeggiato il San Valentino in anticipo probabilmente per non destare sospetti o perché il ballerino napoletano lunedì sarebbe stato impegnato. Avrebbero cenato assieme sabato, un incontro romantico. La prova evidente sarebbe comparsa nelle rispettive storie social dei due dove sono comparsi gli stessi piatti. Una banale coincidenza appare assai improbabile.