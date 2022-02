0 Facebook Anna Tatangelo e Livio Cori festeggiano San Valentino, lei mostra un anello e lui: “Ti amo” Spettacolo 14 Febbraio 2022 17:27 Di redazione 2'

Anna Tatangelo e Livio Cori festeggiano il San Valentino. Il rapper napoletano le ha regalato uno splendido mazzo di fiori con una dedica davvero romantica. Nella serata precedente però una storia della bella cantante aveva scatenato la curiosità dei followers.

Anna Tatangelo e Livio Cori festeggiano San Valentino, spunta anche un anello

Lady Tata, infatti, ha mostrato nuovamente uno splendido anello che brilla parecchio. Poi si è ripresa mentre il compagno le dava un bacio a cena fuori. Tutti hanno così pensato che fosse arrivata finalmente la proposta di matrimonio. Non è un segreto che la cantante di Soresa sogni i fiori d’arancio e con Livio Cori potrebbe essere un passo vicino.

L’anello mostrato, però, non si sa se sia il frutto di una proposta di matrimonio. Il tag alla gioielleria lascerebbe pensare di no. Intanto, però, il bel compagno napoletano le ha scritto un biglietto molto chiaro per San Valentino: “Non solo oggi, ma tutti i giorni, l’unico pezzo che sento sei tu. Buon San Valentino amore, ti amo, Giovanni”. Dunque, se la proposta ancora non è arrivata, non è detto che tarderà ad arrivare. Staremo a vedere.