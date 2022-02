0 Facebook Giugliano e Napoli piangono Zaccaria De Carlo, storico caposala dell’ospedale Monaldi: “Non riesco a crederci” Cronaca 14 Febbraio 2022 17:48 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto le comunità di Napoli e Giugliano, una scomparsa che lascia un grande vuoto nel cuore di chi ha conosciuto Zaccaria De Carlo. Storico caposala dell’ospedale Monaldi, è morto all’età di 67 anni.

Addio a Zaccaria De Carlo

De Carlo aveva scoperto di essersi ammalato tempo fa e purtroppo nonostante la cura e la tenacia con la quale ha combattuto, non è riuscito a sconfiggere la malattia che l’aveva colpito. Era andato in pensione ma negli anni di pandemia come ha potuto ha dato una mano a chiunque ne avesse bisogno. Lo ricordano tutti per il suo grande cuore. Era considerato il caposala di tutti.

La notizia della morte di Zaccaria De Carlo ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano. Molti i messaggi di cordoglio da parte di chi era legato al caposala o aveva avuto il piacere di conoscerlo: “Sono stati giorni molto duri da vivere -si legge in uno dei tanti messaggi- e purtroppo nonostante gli sforzi di tutte le persone che ti vogliono bene, sei volato su. Sei stata una persona molto importante per me e gran parte delle doti del Coordinatore che ho acquisito, me le hai donate tu. È brutto questo epilogo e ancora non riesco a credere che sia una tragica realtà”, questo il ricordo di un collega.