Il gesto di Anna Tatangelo per Luca D'Alessio, 'frecciatina' ad Anna Pettinelli a cena Spettacolo 11 Febbraio 2022

Che Anna Tatangelo sia molto legata a Luca D’Alessio è cosa ormai nota. L’ex compagna di Gigi D’Alessio con il figlio piccolo pare proprio che avesse un legame speciale. Lo dimostrano diversi gesti di LDA nei confronti della cantante di Soresa, così come le numerose storie in cui lady Tata tagga il concorrente di Amici o le sue canzoni.

Anna Tatangelo a cena con Anna Pettinelli, la richiesta per Luca D’Alessio

Così la Tatangelo non si è lasciata scappare l’occasione ghiotta di ‘mettere una buona parola’ per LDA. Amica da sempre di Anna Pettinelli, la cantante e show girl ha trascorso una serata assieme a lei e ai rispettivi figli. Il tutto è stato documentato sui social, nulla di segreto. Durante la cena in quello che sembra essere un fast food di una sala da bowling, Anna si è ripresa mentre spiega ai followers cosa starebbe facendo: “Ragazzi ho portato a cena Anna perché voglio che si comporti un po’ meglio con Luca“.

La Pettinelli, che con LDA ad Amici diciamo non sia proprio di manica leggera, ha risposto: “Non se ne parla proprio”. Così lady Tata ha ribattuto: “Niente, non se ne parla”. Poi ha fatto una promessa al ragazzo: “Luca ti prometto che invece la convinco”. La storia della cantante di Soresa è molto piaciuta ai suoi followers, che hanno ritenuto questo gesto molto dolce.