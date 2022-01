0 Facebook Anna Tatangelo sposa Livio Cori: la proposta mostrata ai fan e la data delle nozze Spettacolo 27 Gennaio 2022 19:00 Di redazione 1'

Dopo la notizia della nascita del quinto figlio di Gigi d’Alessio arriva il colpo di scena: Anna Tatangelo sposa Livio Cori. Aveva sperato tanto in un matrimonio con il cantante napoletano, ma è stato il appare a fare l ammosta decisiva.

Anna Tatangelo matrimonio con Livio Cori

La bella artista di Sora ha sfoggiato in una storia su Instagram un anello da fidanzamento. Brillanti al dito che possono significare una sola cosa: i due convoleranno presto a nozze dopo che il loro amore ha preso sempre più vigore in questi due anni. Già Anna e Livio passano molto tempo insieme tra Napoli e Roma, dove il rapper spesso condivide momenti di vita quotidiana insieme al figlio della Tatangelo.

Come fa sapere Diva e Donna, Anna Tatangelo non ha fornito ulteriori dettagli ma quel gioiello non mente e i due potrebbero convolare a nozze entro la fine del 2022. La Tatangelo non ha mai nascosto la voglia di avere un altro figlio e di sposarsi. Che sia giunto il lieto fine anche per lei?