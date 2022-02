0 Facebook Belen Rodriguez sotto attacco, la frecciatina che riguarda Alessia Marcuzzi, parole grosse: “Almeno sa fare la conduttrice” Spettacolo 14 Febbraio 2022 16:22 Di redazione 2'

Ci è andata giù pesante su Selvaggia Lucarelli nel corso dell’ultima puntata de Le Iene. Stiamo parlando sempre di Belen Rodriguez che al gioco Passaparolacce ha risposto in maniera molto forte contro la blogger e la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez sotto attacco, la frecciatina che riguarda Alessia Marcuzzi

In pratica sulla Lucarelli ha dichiarato: “Se la conosco di persona? Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? (…) Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sensualità”. E ancora: “Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte”. Su Marcuzzi: “La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. (…) Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. (…) Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. Ci ho anche litigato”.

Oggi un follower ha chiesto alla Lucarelli. “Che ne pensi dei commenti di Belen su Alessia Marcuzzi?”. Selvaggia non si è fatta sfuggire l’occasione per replicare in maniera netta: “Io so solo che marcuzzi sa fare la conduttrice”. Insomma la frecciatina a Belen è netta.