0 Facebook Stefano De Martino sul ritorno di fiamma con Belen: “Non c’è. Io e Belen ci vediamo, passiamo del tempo assieme con Santiago” Spettacolo 11 Febbraio 2022 11:58 Di redazione 2'

Stefano De Martino nega tutto. All’esordio di Stasera tutto è possibile, il ballerino napoletano ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente. Su Rai Due il conduttore napoletano, affianca da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, sarà alle prese con il programma.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme? “Non c’è il ritorno di fiamma”

Non sono mancate però le domande sul ritorno di fiamma con l’ex moglie, Belen Rodriguez. Qui De Martino è stato categorico. “Siamo due genitori. Abbiamo un legame che va al di là del matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme. Però in una madre e in un padre che magari passano del tempo assieme con il loro bambino io non ci vedo niente di straordinario”.

Mentre Belen Rodiguez ha ammesso di vedere l’ex marito in un’intervista al Corriere della Sera, e a Le Iene ha parlato del fatto che vanno molto d’accordo a letto e che vanno a cena insieme, il conduttore napoletano non ha lasciato alcuno spazio a un ritorno di fiamma. “Un padre e una madre – aggiunge il conduttore – si possono ‘scambiare’ un figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista di due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale“. Alla domanda diretta sul ritorno di fiamma, il napoletano ha risposto: “Non c’è, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”.