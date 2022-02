0 Facebook Stefano De Martino commenta i gossip sulla sua vita: “Un effetto collaterale” Spettacolo 8 Febbraio 2022 13:54 Di Sveva Scalvenzi 2'

Stefano De Martino è pronto a ripartire con ‘Stasera tutto è possibile‘, che andrà in onda a partire da martedì 15 febbraio. Il bello show man partenopeo sta vivendo un periodo d’oro, portato a casa il successo di Bar Stella, già è impegnato con un altro appuntamento di successo. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di Amadeus, del successo del Festival di Sanremo e del ruolo del gossip nella sua vita.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo assieme

Nelle ultime settimane assieme a Belen Rodriguez sono diventati protagonisti del gossip nostrano. I due pare che si starebbero rifrequentando, a dimostrazione ci sarebbero diverse foto che li ritraggono assieme per strada. Se da un lato la show girl in un’intervista al Corriere della Sera ha ammesso che si sta rivedendo con il suo ex: “Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”. Dall’altro De Martino ha spiegato come vive tutta quest’attenzione mediatica nella sua vita.

Stefano De Martino risponde alla domanda sul gossip

“Credo sia un effetto collaterale. Non puoi decidere di fare un lavoro come questo senza il rovescio della medaglia. In qualche modo penso sia fisiologico“, queste le parole dello show man partenopeo che dunque non si è sbilanciato sulla ‘relazione ritrovata’ con Belen Rodriguez. Di Amadeus, da cui ha ereditato la conduzione di “Stasera tutto è possibile”, invece, ha detto: “Con me è sempre stato molto carino, mi ha incoraggiato, ci siamo sentiti anche in seguito e onestamente non è mai scontato o banale che qualcuno lasci un programma e ti dia la sua benedizione. Certo, lui è un professionista e io sono un debuttante”.