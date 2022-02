0 Facebook Belen Rodriguez lo ammette: “E’ vero, mi vedo con Stefano De Martino, ora sono molto felice” Spettacolo 8 Febbraio 2022 11:02 Di redazione 1'

Belen Rodriguez inizia una nuova avvenuta in tv con la conduzione de Le Iene. L’argentina sarà al timone del programma, a partire da mercoledì 9 febbraio, insieme a Teo Mammuccari. Dopo esser stata più volte fotografata in compagnia dell’ex marito, Stefano De Martino, ha deciso di rivelare cosa sta accadendo.

Belen Rodriguez si rivede con Stefano De Martino

In un’intervista al Corriere della Sera la Rodriguez ha confessato: “Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”. I due si sono ritornati a frequentare, ma Belen è categorica.

Poi continua raccontando bene cosa veramente è cambiato nella sua vita, con due figli, Santiago e Luna Marì, 8 anni e 6 mesi, figli di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Non mi va di raccontarmi ora. Noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore.”