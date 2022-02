0 Facebook Angela Iannotta si è svegliata dal coma, l’annuncio: “Da oggi possiamo sperare” Angela Iannotta si è svegliata dal coma. La donna e giovane madre era in terapia intensiva dopo due interventi chirurgici Cronaca 11 Febbraio 2022 11:07 Di redazione 1'

Era in gravi condizioni dopo aver subito ben due operazioni per un intervento chirurgico allo stomaco. Angela Iannotta, giovane madre e moglie, era in coma ricoverata presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

L’intera comunità di Marcianise pregava per le sorti della donna che nel frattempo aveva dovuto sottoporsi ad un altra operazione chirurgica. La procura di Santa Maria Capua Vetere, dopo la denuncia del marito, ha anche aperto un’inchiesta.

“Da oggi si può cominciare a sperare davvero“, ha detto – come riportato da Cronache della Campania – l’avvocato Gaetano Crisileo annunciando la bella notizia a Mattino Cinque. Il legale sta assistendo la famiglia Iannotta.