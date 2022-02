0 Facebook Colpi d’arma da fuoco ad Avellino, ferite due persone Colpi d'arma da fuoco ad Avellino. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine. Indagini in corso per ricostruire dinamica e movente Cronaca 11 Febbraio 2022 12:21 Di redazione 1'

Due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco in strada a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. Sul posto, in via San Martino Vescovo, sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Avellino.

Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto.