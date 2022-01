0 Facebook LDA commenta la nascita dell’ultimo fratello, ma ha un pensiero per Andrea: figlio di Anna e Gigi News 26 Gennaio 2022 13:24 Di Roberto Conte 1'

Tanti i messaggi di auguri alla famiglia D’Alessio per la nascita del piccolo Francesco, il figlio che Gigi ha avuto dalla sua giovane compagna, Denise Esposito. Il cantante napoletano lunedì aveva annunciato la bella notizia e il post in poco tempo aveva ricevuto migliaia di commenti da parte di chi dava il benvenuto al piccolo. Dopo le parole di Ilaria D’Alessio, arrivano anche quelle di Luca, conosciuto da tutti come LDA.

Le parole di LDA dopo la nascita del fratellino Francesco

Il giovane cantante di Amici, rispondendo anche lui al post del padre, ha voluto menzionare anche l’altro suo fratello, Andrea, il figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. LDA ha scritto: “Ho due fratellini spettacolari”, allegando diverse emoticon con gli occhi a cuoricino.

Il commento di Luca D’Alessio ha ricevuto migliaia di like, dimostrazione che in molti hanno apprezzato il pensiero del ragazzo nei confronti dell’altro fratellino. Insomma la famiglia D’Alessio si allarga sempre di più e a quanto pare i fratelli sono davvero molto uniti.

