Teverola e Carinaro piangono Michela Mauriello, madre deceduta a 45 anni: lascia due figlie

Una triste notizia ha affranto le comunità di Teverola e Carinaro, in provincia di Caserta. Un’altra vita spezzata troppo presto, un’altra madre strappata all’affetto delle figlie prematuramente. Si chiamava Michela Mauriello ed è scomparsa all’età di 45 anni.

Addio a Michela Mauriello

La notizia della morte di Michela Mauriello è tata data dall’ex assessore di Carinaro, Giuseppe Barbato: ““Con tristezza nel cuore apprendiamo che è venuta a mancare in quel di Teverola all’affetto dei suoi cari la signora MICHELA MAURIELLO coniugata Di Martino di anni anni 45. Era figlia del nostro compaesano Armando Mauriello di Via Pola. Una donna, una sposa buona e una madre esemplare”.

Lina, come era chiamata dai familiari e dagli amici, è ricordata da tutti come una donna solare, una combattente. Con tenacia e forza ha combattuto con la speranza di poter guarire, ma purtroppo il male del secolo non le ha lasciato scampo. Tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo della trentacinquenne. Michela lascia due figlie, il marito e tutta la sua famiglia. I funerali si terranno questo venerdì alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Ev. a Teverola. “Addio carissima Michela continua a vegliare suoi tuoi cari e soprattutto sui Tuoi figli. A Dio affidiamo la Sua anima eletta. Riposa in Pace Lina e che la terra ti sia lieve”, queste e tante altre le parole per la giovane madre.