Si spara a Pozzuli, 36enne raggiunto da colpi d'arma da fuoco alle gambe: colpito Antonio Izzo Pozzuoli 11 Febbraio 2022 08:40 Di redazione 1'

Ancora spari in provincia di Napoli. Questa volta a Pozzuoli, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti all’ospedale Santa Maria delle Grazie nel pomeriggio di giovaedì per un 36enne ferito da colpi d’arma da fuoco alle gambe.

Antonio Izzo ferito a Pozzuoli

Antonio Izzo, questo il nome della vittima, è stato ascoltato dai militari. Sarebbe stato ferito in via Sivlio Novaro, ma la dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da ricostruire. La testimonianza el 36enne è al vaglio degli inquirenti.

Izzo è stato medicato e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni, non è in pericolo di vita. Continuano le indagini per accertare la dinamica del ferimento.

Episodio a Napoli

Lo scorso 3 febbraio un giovane era stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco a Napoli nella notte. Vincenzo Ursini, 31enne, portato all’ospedale Pellegrini, aveva raccontato ai carabinieri di essere stato colpito senza motiva.