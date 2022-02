0 Facebook Angela Iannotta in coma dopo 2 interventi di bypass gastrico: nuova operazione per la giovane madre Cronaca 9 Febbraio 2022 21:17 Di redazione 2'

E’ anocra appesa a un filo la vita di Angela Iannotta, la giovane madre di 28 anni, originaria di Santa Maria Capua Vetere, in coma dopo aver subito un intervento di by pass gastrico.. La 28enne è ricoverata da giorni in rianimazione all’ospedale di Caserta dopo essere entrata in coma in seguito a due operazioni effettuate dallo stesso chirurgo, che e’ stato denunciato dalla famiglia.

Angela Iannotta ancora in coma

La donna, madre di due figli piccoli che ad aprile dovrebbe compiere 29 anni, e’ arrivata all’ospedale di Caserta un paio di settimane fa dopo gravi complicazioni emerse in seguito alle due operazioni cui si era sottoposta nei mesi scorsi per dimagrire. Aveva questo desiderio, il marito non era d’accordo ma alla fine Angela ha deciso di sottoporsi all’interno. Le sue condizioni purtroppo sono ancora molto critiche, tanto che oggi Angela ha dovuto subire un altro intervento.

Come sta Angela Iannotta, sottoposta a un altro intervento

A comunicarlo sono stati i suoi avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, “e’ stata condotta di urgenza in sala operatoria dove e’ stata allestita una equipe multidisciplinare per sottoporla ad un nuovo ed urgentissimo intervento chirurgico all’addome. E’ la quarta operazione cui sara’ sottoposta Angela per cercare di salvarle la vita; fortunatamente l’intervento sembra riuscito ma Angela e’ sempre in coma. Sono momenti drammatici di angoscia per il marito e la famiglia di Angela”. La donna necessita di sangue (gruppo “zero negativo”), e a donarlo sono stati i tanti amici e familiari che da giorni stazionano fuori al reparto di rianimazione dell’ospedale di Caserta.