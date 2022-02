0 Facebook In coma dopo due interventi chirurgici, il marito di Angela Iannotta ha sporto denuncia Angela Iannotta. La denuncia del marito. La donna, madre di due figli, ha avuto due operazioni per dimagrire. Accertamenti in corso Cronaca 8 Febbraio 2022 18:07 Di redazione 1'

A 28 anni è in coma dopo un intervento di chirurgia bariatrica con by pass gastrico. È la storia di Angela Iannotta, giovane moglie e madre di due figli piccoli residente a Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta), attualmente ricoverata in pericolo di vita al reparto di rianimazione dell’ospedale di Caserta.

La donna è arrivata alcuni giorni fa dopo due operazioni compiute dal chirurgo cui si era rivolta perché voleva “assolutamente dimagrire“. Oggi gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, che assistono il marito di Angela, hanno presentato denuncia al Commissariato di Polizia di Marcianise affinché si faccia luce sulla vicenda.