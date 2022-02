0 Facebook Napoli, ragazzo ucciso e su Tik Tok spunta il video del presunto assassino; lo elogiano Cronaca 10 Febbraio 2022 22:03 Di redazione 1'

Due consigliere regionali rancesco Borrelli (Europa Verde) e Severino Nappi (Lega), mettono sotto accusa due filmati che celebrano la malavita. In uno Antonio Felli, a processo per l’omicidio di Gianluca Coppola, ucciso a Casoria in quanto fidanzato della sua ex; l’altro invece mostra un uomo che inneggia al narcotraffico con tanto di tatuaggio di Pablo Escobar.

La denuncia di Francesco Emilio Borrelli: “Su Tik Tok – racconta il consigliere- sono stati pubblicati diversi video celebrativi e di sostegno per colui che avrebbe sparato ad aprile scorso, uccidendolo, Gianluca Coppola. E’ lo stesso padre di Gianluca Coppola a segnalare la presenza sui social di questi filmati. Non ci sono parole per descrivere il dolore che hanno provocato questi video (presumibilmente pubblicati da familiari o amici di Felli attraverso account fasulli) che elogiano.

Abbiamo segnalato alle autorità questi filmati – prosegue – chiedendo che vengano rimossi. E’ vergognoso come i criminali, i camorristi, gli assassini vengano esaltati, omaggiati e celebrati. Chiediamo alla magistratura di dare un forte segnale, l’assassino non dovrà beneficiare di sconto di pena”.