0 Facebook Cena romantica per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia poi rientra a casa di lui News 7 Febbraio 2022 21:01 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero trascorso un’altra serata assieme, cena romantica in un esclusivo ristorante di Milano e poi dritti a casa di lui. A rivelare l’ultima indiscrezione della coppia, con tanto di foto che documentano l’uscita da uno dei locali più glamour del capoluogo lombardo e il ritorno a casa del ballerino, è Whoopse.it.

Belen e Stefano a cena assieme a Milano

Sebbene negli ultimi giorni non si era più vociferato di quello che sarebbe il ritorno di fiamma dell’anno, ecco che Belen e Stefano sono stati pizzicati di nuovo assieme per le vie Milano. Si era vociferato che il presunto ritorno di fiamma fosse solo una montatura e che dietro alle varie paparazzate addirittura ci sarebbe Fabrizio Corona. Ma a giudicare dalle ultime foto pubblicate sembrerebbe che il riavvicinamento sia più che reale.

Secondo quanto riportato da Whoopse, Belen e Stefano avrebbero cenato assieme sabato sera all’Armani Hotel, un incontro romantico riservato solo a loro due. La show girl aveva condiviso alcune immagini di una cena a 5 stelle, ma non aveva reso nota la compagnia. La bella argentina e il ballerino sono poi stati pizzicati assieme mentre escono dal ristorante e rientrano in macchina e poi mentre Belen varca la porta del palazzo di casa di lui. Nel tragitto si vede De Martino portare con se un borsone, che potrebbe essere di Belen.

Il ritorno di fiamma sembra sempre più certo, i diretti interessati però ancora non hanno confermato o smentito le voci che li riguardano. Forse avranno deciso di andarci piano questa volta, poiché come tutti sappiamo, non sarebbe la prima volta che scelgono di riprovarci. Staremo a vedere.

Le foto pubblicate da Whoopse