Belen Rodriguez a Le Iene, la risposta sembra essere su Stefano: "A letto sempre bene" Spettacolo 10 Febbraio 2022

Esordio da applausi per Belen Rodriguez a Le Iene, per la show girl argentina, come lei stessa ha raccontato nella prima puntata del programma di Italia Uno, si realizza un sogno. Così tra battute e sketch con il compagno di viaggio Teo Mammuccari l’appuntamento sembrerebbe essere stato un grande successo. Non poteva mancare, però, il momento gossip.

Belen Rodriguez parla di Stefano De Martino a Le Iene

Una mini intervista realizzata da Teo Mammuccari in cui Belen ha risposto ad alcune domande su Emma Marrone, Antonino Spinalbese, Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Selvaggia Lucarelli, Andrea Iannone, Marco Borriello e Alessia Marcuzzi, senza però svelare a chi si stesse riferendo. Il collega le faceva le domande, mostrando solo a lei il volto delle persone cui si riferiva e la show girl rispondeva. Dalle parole però per i più attenti di gossip pare sia stato facile comprendere di chi stesse parlando.

Quando la domanda di Teo Mammuccari è stata: “Ci andresti di nuovo a cena con questa persona”, la show girl si è messa a ridere. Così il conduttore ha replicato: “E’ vero ci sei stata a cena ieri”, il pubblico ha subito pensato a Stefano De Martino. Soltanto due giorni fa, infatti, sono state pubblicate le immagini di una cena romantica tra il ballerino napoletano e la show girl e lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera ha ammesso che si sta rivedendo con il suo ex.

Belen Rodriguez e il dettaglio sulla sua vita privata a Le Iene

Dunque, nel momento della puntata de Le Iene dedicato al gossip, Belen avrebbe dato alcune risposte che dunque sembravano essere riferite proprio a Stefano. Della sua relazione con lui ha detto, come già era capitato in passato: “E’ stata la persona in assoluto che più mi ha fatto soffrire”. Ma anche questa persona avrebbe sofferto per lei. Ha poi detto di essere molto legata a questa persona e che ci sarà sempre per lei. Poi è arrivata la ‘domanda piccante’ sulla relazione intima, qui la show girl ha rivelato: “Siamo sempre andati molto d’accordo a letto“. E infine, per descriverla con un aggettivo (parte del gioco consisteva nel dare una parola a ognuna delle persone indicate), ha usato la parola “neomelodico“. Quest’ultima, per i fan della coppia, sarebbe stata la prova schiacciante che la Rodriguez stesse parlando di Stefano.

