Un’altra vita spezzata troppo presto, una giovane madre che non potrà veder crescere la sua bambina. Si chiamava Antonella Di Matteo e aveva solo 41 anni. Originaria del comune di Casaluce, in provincia di Caserta, è mancata all’affetto dei suoi cari prematuramente.

Dolore a Casaluce per la morte di Antonella Di Matteo

Non si conoscono le cause del decesso, se soffrisse di un brutto male che non le ha lasciato scampo o se a portarla via sia stato un malore improvviso. La notizia della morte di Antonella Di Matteo si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che la conoscevano. Lascia una bambina, che era la gioia della sua vita e il marito Carlo, compagno di una vita.

I funerali di Antonella Di Matteo si terranno questo giovedì alle ore 15 presso la chiesa di S. Nicola di Bari a Piro Casaluce. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa della giovane madre. La ricordano tutti con grande affetto e la sua scomparsa è un immenso dolore per la comunità.