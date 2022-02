0 Facebook Belen Rodriguez e Antonino, botta e risposta tra i due: “L’amore più grande, vado per la mia strada” Spettacolo 9 Febbraio 2022 14:21 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese pare si mandino messaggi e frecciatine attraverso i social. Dopo la diffusione della notizia del riavvicinamento tra l’argentina e Stefano De Martino, l’hairstylist ha scritto: “Tempo al tempo” riferendosi probabilmente a qualche aneddoto che ancora dovrà venir fuori circa la misteriosa rottura con la compagna e mamma della figlia, Luna Marì.

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Belen parla di Antonino come di un bravo papà, ma fa capire di aver preso molte batoste in amore e di non volersi mai più mettere in secondo piano per esso. La showgirl quindi non avrebbe chiuso in maniera pacifica con il padre della figlia anche se ad oggi non sono ancora note le cause che hanno portato alla rottura definitiva di quella che sembrava una storia d’amore.

Belen Rodriguez e Antonino, botta e risposta tra i due

L’unica certezza è che, dopo le parole di Belen, Spinalbese ha scritto un messaggio riferendosi a questo ritorno di fiamma. Qualche ora dopo l’argentina ha prima pubblicato una storia su Instagram in cui mostra la sua mano in quella del figlio Santiago che definisce “Il mio amore più grande” e poi un post molto eloquente in cui è chiara: “Passo forte e deciso sulla mai strada”. Insomma i rapporti tra i due non sono idilliaci, ma cosa sarà successo di così grave?