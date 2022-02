0 Facebook Funerali Rosa Alfieri, la disperazione dei genitori davanti al carro funebre: centinaia di persone in piazza Cronaca 9 Febbraio 2022 11:04 Di redazione 2'

Centinaia di persone si sono radunate nella piazza di Grumo Nevano davanti alla chiesa di San Tammaro Vescovo dove questa mattina si celebrano i funerali di Rosa Alfieri, la giovane di 23 anni uccisa lo scorso 1 febbraio.

Funerali Rosa Alfieri, in centinaia per l’ultimo saluto alla ragazza

In tantissimi hanno voluto partecipare all’ultimo saluto della ragazza. Il carro funebre, che trasporta una bara bianca, simbolo di un’innocenza spezzata troppo presto, si è fatto spazio tra la folla. All’arrivo di Rosa è partito un lungo applauso, lo stesso che ha accompagnato la bara all’entrata nella Basilica. I primi ad avvicinarsi al carro sono stati i genitori di Rosa, la madre e il padre disperati hanno abbracciato la figlia che non potranno più rivedere.

Un momento di forte commozione quello in cui i genitori hanno accolto l’arrivo della bara della figlia. Tantissimi i giovani presenti in piazza che indossano una maglietta bianca con il volto di Rosa. C’è dolore negli occhi dei presenti, ma anche incredulità rispetto a un delitto così atroce. Presenti anche persone che non conoscevano Rosa ma hanno voluto comunque unirsi al dolore di chi gli voleva bene in un momento così drammatico.

Davanti alla chiesa tanti striscioni con la scritta del nome di Rosa, una composizione di candele che ricompongono il nome della giovane e ancora fogli e disegni fatti dagli alunni delle scuole, che assieme a tutta la comunità si domandano: “Perché?”.

I risultati dell’autopsia

Nel tardo pomeriggio di martedì sono stati resi noti i risultati dell’autopsia effettuati sulla salma di Rosa. L’esame ha confermato la morte per strangolamento, escludendo invece la possibilità di abusi o violenza sessuale, ipotesi che aveva preso piede dopo il ritrovamento del corpo della giovane.