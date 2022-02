0 Facebook Rosa Alfieri è stata strangolata, autopsia esclude violenza sessuale: domani i funerali Cronaca 8 Febbraio 2022 21:55 Di redazione 2'

Si è conclusa nel tardo pomeriggio di questo martedì l’autopsia sul corpo di Rosa Alfieri, la 23enne uccisa nel pomeriggio di martedì primo febbraio a Grumo Nevano. Arrestato per il suo omicidio il 31enne Elpidio D’Ambra. La giovane è morta strangolata e l’esame ha escluso abusi di natura sessuale. D’Ambra nel corso dell’interrogatorio aveva confessato di averla uccisa, negando però la violenza sessuale.

Com’è morta Rosa Alfieri, i risultati dell’autopsia

I primi esiti dell’esame autoptico eseguito oggi nel centro medico-legale regionale di Giugliano in Campania (Napoli), diretto dal dottor Maurizio Municino’, per il momento confermano i risultati degli esami esterni eseguiti sulla salma dopo il ritrovamento. Sono risultati evidenti, invece, i segni di una colluttazione e di strangolamento. I periti hanno eseguito un primo esame esterno della salma e poi l’autopsia. Eseguiti anche esami più specifici, come una tac e prelievi per accertare in maniera inequivocabile la presenza o meno di traumi anche frutto di eventuali violenze sessuali.

La confessione di Elpidio D’Ambra

Gli accertamenti medico-legali sono iniziati intorno alle 13,30 e si sono conclusi dopo oltre sei ore (intorno alle 19,45). Presente, all’autopsia, un consulente nominato dall’avvocato Maisto, legale di D’Ambra. L’avvocato Carmine Biasiello, legale della famiglia Alfieri, ha invece preferito non nominare un consulente di parte. In entrambi gli interrogatori ha sostenuto di essere stato spinto ad uccidere da alcune voci che sentiva solo nella sua testa. Dalla notte del 2 febbraio scorso e’ chiuso in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Intanto stamattina anche il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord ha convalidato il fermo emesso dal pm Patrizia Dongiacomo. I funerali di Rosa Alfieri si terranno mercoledì mattina alle ore 11 nella chiesa di San Tammaro Vescovo a Grumo Nevano.