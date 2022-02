0 Facebook Belen Rodriguez racconta l’addio ad Antonino Spinalbese: “Bastonate, messa in secondo piano. Posso dire che è un ottimo papà, molto presente” Spettacolo 8 Febbraio 2022 14:04 Di redazione 2'

Si racconta a cuore aperto Belen Rodriguez in un’intervista al Corriere della Sera dove parla del riavvicinamento all’ex marito, Stefano De Martino, e alla fine della storia con Antonino Spinalbese. In maniera molto indiretta e velata l’argentina racconta il suo passato e, all’indomani della prima puntata de Le Iene, condotto da lei al fianco di Teo Mammuccari svela: “Nella vita privata sono diventata una Iena per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze”.

Un ritorno di fiamma quello con Stefano De Martino che però non cancella il fatto che Belen abbia avuto lo scorso luglio una bambina con Antonino Spinalbese, compagno dell’argentina per circa un anno. Sulla rinnovata maternità la Rodriguez dichiara: “Quando è nato Santiago avevo 26 anni, facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo”.

Sorge poi spontanea la domanda sui due papà. Santiago infatti ha 8 anni ed è il figlio di Stefano De Martin mentre Luna Marì ha 6 mesi ed è la figlia di Spinalbese: “Sì, ottimi entrambi, molto presenti”. Non ha voluto specificare però cosa sta accadendo realmente tra lei e il conduttore napoletano: “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”.