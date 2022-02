0 Facebook Antonino Spinalbese risponde a Belen: “Felice con Stefano”, l’ex compagno rivela la verità Spettacolo 9 Febbraio 2022 08:59 Di redazione 2'

Ha fatto molto rumore la dichiarazione di Belen Rodriguez in merito al ritorno di fiamma con Stefano De Martino. L’argentina ha confermato quello che el pagine dei settimanali di gossip avevano mostrato nelle utile settimane: lei e l’ex marito si vedono. “Sono Serena, vivo da sola con i i miei figli. Io e Stefano ci vediamo”.

Parole rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera in cui Belen chiarisce di non voler approfondire molto questo momento molto delicato della propria vita privata. La conduttrice de Le Iene, che oggi debutterà suItalia Uno al fianco di Teo Mammuccari, ha voluto mantenere riserbo sulla sua vita perché adesso è mamma di due figli: Santiago, 8 anni avuto da De Martino e Luna Marì, 6 mesi, nata dall’amore con Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese risponde al ritorno di fiamma tra Belen e Stefano

Proprio su quest’ultimo amore finito così in fretta e in maniera così drastica sono in molti a porsi domande. Cosa avrà mai fatto l’ex hairstylist per meritarsi questo trattamento? La mamma di sua figlia l’ha allontanato ed è ritornata tra le braccia dell’ex marito. Mentre in tanti si chiedono cosa sia accaduto, lo spezzino scrive su Instagram un post che lascia spazio all’immaginazione ma che fa capire qualcosa: “Tempo al tempo…”. Sono queste le parole di Antonino che Belen definisce, nell’intervista, un ottimo padre presente. E così infatti vediamo sui social l’uomo, spesso in compagnia della bambina avuta con l’argentina.