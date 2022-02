0 Facebook Si sente male mentre è alla guida dell’auto, accosta e muore: ha evitato una tragedia Cronaca 8 Febbraio 2022 14:08 Di redazione 1'

E’ ricordato da tutti come un camionista eroe, l’uomo di 50 che ha perso la vita nella giornata di lunedì lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Era alla guida di un’autocisterna quando improvvisamente si è sentito male.

Si sente male mentre è alla guida del suo camion, accosta e muore

Il cinquantenne ha avuto la prontezza di rallentare e accostare, evitando così che la sua vettura si scontrasse con le altre in transito. E’ riuscito a fermarsi in una piazzale di servizio all’altezza dello svincolo di Serino. Poi ha perso i sensi ed è deceduto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Presente anche la Polizia Stradale di Avellino che ha provveduto alle manovre di rimozione del veicolo. Grazie alla prontezza del cinquantenne non c’è stato alcun incidente.