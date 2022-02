0 Facebook Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez spunta Fabrizio Corona: “Servizi fotografici organizzati” Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme grazie a Fabrizio Corona. Per Rosica, esperto di gossip, ci sarebbe la mano dell'ex paparazzo Spettacolo 6 Febbraio 2022 20:57 Di redazione 1'

Da giorni il gossip, Festival di Sanremo a parte, ha di nuovo come protagonisti Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due sono stati insieme durante le ultime settimane e sono stati visti in pubblico in almeno due occasioni

Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme grazie a Fabrizio Corona

Al di là del fatto che insieme hanno condiviso e continuano a condividere un rapporto importante che ha dato vita al figlio Santiago, pare – però – che alla base ci sia dell’altro. Ecco la rivelazione diventata ormai virale.

Queste le parole dell’esperto di gossip Alessandro Rosica: “Belen-Corona insieme da Bulgari dove organizzavano paparazzate prossime per il finto ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Corona con sorriso sbarazzino raccontava di come lui abbia organizzato gli scorsi servizi sempre di Belen e Stefano. Non cambieranno mai questi due“.