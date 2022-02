0 Facebook Scoppia lite in azienda, due fratelli uccidono di botte operaio 38enne: fermati Cronaca 7 Febbraio 2022 20:39 Di redazione 1'

Orrore in un’azienda in provincia di Reggio Emilia, un operaio di 38 anni è stato ucciso questo lunedì pomeriggio all’interno di una ditta metalmeccanica di Luzzara, dove lavorava. Secondo una prima ricostruzione due fratelli, connazionali della vittima, per futili motivi in corso di accertamento, lo avrebbero preso a calci e pugni, provocandone la morte.

Operaio ucciso a calci e pugni in un’azienda

I due sono stati subito fermati dai carabinieri di Guastalla che, insieme ai colleghi del nucleo investigativo della città emiliana, si stanno occupando del caso. La vittima, deceduta durante il trasporto in ospedale, si chiamava Ranjeet Bains. Era nata in India, a Nial, e aveva 38 anni, risiedeva in provincia di Mantova, lascia due figli.

La lite sembrerebbe essere scoppiata per futili motivi, gli aggressori sono due fratelli, di 41 e 42 anni. Sono in corso indagini dei carabinieri di Guastalla assieme al Nucleo investigativo di Reggio Emilia.