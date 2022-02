0 Facebook Carolina Marconi, dopo il tumore al seno sta di nuovo male: “Un dolore costante in testa che non finiva mai” Spettacolo 7 Febbraio 2022 23:29 Di redazione 1'

Carolina Marconi, che ha dappoco concluso il ciclo di terapie per il tumore al seno, sta di nuovo male. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata colpita dal Covid. L’annuncio è stato fatto proprio dalla modella che ha scritto ai suoi follower su Instagram.

Carolina Marconi ha il Covid

Carolina Marconi, 43 anni nata a Caracas, racconta: “Ciao ragazzi come state? Beh io sono ancora a casa. Dopo tanti giorni anche io con il covid per fortuna il peggio sembra sia passato. Ho avuto la febbre, male alle ossa ed un dolore costante in testa che non finiva mai. Ma ormai tutto è risolto, sto benone. Il Covid non è una semplice influenza. Sono stati giorni davvero brutti per fortuna avevo le tre dosi di vaccino”.

Non c’è pace per la modella che ha scritto anche un libro della sua cura battaglia, diventato tra l’altro uno dei più venduti.