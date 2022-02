0 Facebook Omicidio Rosa Alfieri, il presunto assassino trovato in ospedale: “Non mi sento bene, aiutatemi” Cronaca 3 Febbraio 2022 08:06 Di redazione 2'

E’ stato fermato intorno alle 16 di mercoledì il presunto assassino di Rosa Alfieri, la ragazza di 24 anni trovata strangolata martedì pomeriggio nell’appartamento preso in affitto dal giovane sospettato a Grumo Nevano. Elpidio D’Ambra si trovava nell’ospedale San Paolo a Fuorigrotta ed è stato identificato da due agenti di Polizia che erano nel noscomio per altre ragioni. Sembrerebbe che il ragazzo si sia presentato da solo per un malore.

Dove si trovava Elpidio D’Ambra

Secondo i medici sarebbe stato in stato di alterazione psichica, probabilmente a causa dell’utilizzo di stupefacenti. E’ ancora interamente da ricostruire l’atroce delitto in cui ha perso la vita la 24enne. Si dovrà accertare che sia D’Ambra la persona che abbia ucciso Rosa Alfieri, per ora si sa che il ragazzo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Frattamaggiore mentre saliva su un treno diretto a Napoli.

Movimenti che dunque coincidono con l’arrivo in ospedale, dove sarebbe arrivato in stato d’alterazione. Elpidio è stato sottoposto a diversi esami e quindi gli esiti chiariranno se avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. Nonostante nelle ore successive i militari avessero setacciato tutte le zone frequentate da D’Ambra, in un primo momento sembrava fosse sparito nel nulla, invece si trovava in ospedale dove c’è arrivato in totale autonomia. E’ atteso per oggi il comunicato della Procura di Napoli Nord che farà il punto sullo stato delle indagini.