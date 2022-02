0 Facebook Marito moglie litigano nel Napoletano, la donna impazzisce e aggredisce l’infermiera del 118 Cronaca 2 Febbraio 2022 21:27 Di redazione 1'

Momenti di follia questa mattina a Marano, in provincia si Napoli, dove esattamente in via Panoramica una coppia ha litigato di brutto. Secondo quanto riportato da Nessuno Tocchi Ippocrate, marito e moglie hanno iniziato a dar di matto quando è giunta l’ambulanza del 118.

Allertati per aggressione in strada, i sanitari sono giunti sul posto. Una volta arrivati sono stati ricoperti da insulti, soprattutto l’infermiera, è stata insultata e presa a sputi dalla donna. Sono così intervenute anche due voltanti dei Carabinieri che hanno trattenuto la signora.

L’equipaggio si è dovuto chiudere in ambulanza per non essere malmenato dalla coppia furiosa.