Rosa Alfieri uccisa a Grumo Nevano: preso Elpidio D'Ambra Cronaca 2 Febbraio 2022

Preso a Napoli l’uomo ricercato per il femminicidio di Rosa Alfieri. Elpidio D’Ambra è stato arrestato da polizia e carabinieri.

Preso Elpidio D’Ambra a Napoli: ricercato per il delitto di Rosa Alfieri

L’uomo, 31 anni, era ricercato dallo scorso martedì 1 febbraio, quando la ragazza è stata ritrovata nel suo appartamento in via Risorgimento, a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, priva di vita. Sul suo corpo segni di strangolamento.

Da quel momento è stata caccia all’uomo, fino ad ora.

