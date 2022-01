0 Facebook C’è Posta per Te: Luigi non vuole la figlia per la nuova famiglia, critiche e polemiche dopo la puntata Spettacolo 23 Gennaio 2022 09:43 Di redazione 2'

E? stata una delle storie più controverse quella di Luigi e Carmen. Lei, la figlia, 19 anni, si è presentata in studio da Maria De Filippi. per rivedere il padre, Luigi. Quest’ultimo, dopo la separazione con la mamma, ha una nuova compagna, Nunzia, e un figlio piccolo.

Luigi non paga gli alimenti alle figlie ed è in casa con la prima moglie. Da qui comunque il desiderio della figlia di riallacciare un rapporto. “Ciao papà è da tre anni che non abbiamo un rapporto…”, ha detto Carmen che vuole un rapporto con il papà. “Anche io ho sofferto per loro…”, è l’unica scusa del papà. “Era lei che mi diceva di venire da te a chiedere i soldi, ero piccola”, ha raccontato la giovane. Un atteggiamenti odioso quello del padre che chiede alla figlia rispetto. Assurdo.“Perché non sei venuta al battesimo di tuo fratello?”, le dice ad esempio dopo non averle fatto gli auguri dei 18 anni.

Luigi chiude la busta e interviene Maria De Filippi

E’ intervenuta Maria che ha cercato di spiegare a Luigi che lui, essendo il padre, avrebbe dovuto capire che Carmen era la figlia piccola e il responsabile doveva essere lui. Alla fine il colpo di scena. Maria: “Vuoi chiudere la busta Luigi?”. “Sì, non me la sento”, la replica e: “Vuoi metterti sullo stesso piano dei figli, pur avendo un’età diversa? Essere genitori comporta delle responsabilità, non ci si può mettere sullo stesso piano dei figli. Quando dico che Carmen è piccola, lo dico che è piccola nei confronti di suo padre, è ancora tanto figlia. Capisci”.

“Non me la sento, chiudiamo”, ha comunque ribadito Luigi. La sua compagna Nunzia ha aperto uno spiraglio, dicendo a Maria che lei sarebbe stata disponibile a fare da ponte tra Carmen e il padre. La De Filippi allora ci ha riprovato: “Che danno ti può fare mangiare una pizza con tua figlia?”. “Non me la sento”. Prenditi cinque minuti, con Nunzia, in privato, senza microfono”. La coppia ha lasciato lo studio poi Luigi ha aperto la busta ma le polemiche per la famiglia i sant’antino di Napoli, non sono mancate.