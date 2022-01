0 Facebook Esplosione nella notte in un appartamento, muoiono due fratellini di 8 e 7 anni: salvi i genitori Cronaca 30 Gennaio 2022 10:00 Di redazione 2'

Tragedia nella serata di sabato in un appartamento dove è scoppiato un incendio e due bambini hanno perso la vita. E’ avvenuto in provincia di Reggio Emilia, a Fabbrico, in un edificio in via Matteotti. Le fiamme sono divampate alle 22 in un’abitazione di due piani, nel rogo due fratellini sono morti, i genitori invece sono riusciti a salvarsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi ormai senza vita dei bambini e messo in salvo i genitori, soccorsi poi dal personale del 118 una volta all’esterno dell’abitazione. Sembrerebbe che l’incendio sia divampato a causa di un’esplosione di un termoconvettore a gas.

Secondo quanto accertato, prima che divampassero le fiamme, si e’ verificata un’esplosione con il conseguente incendio dei locali dell’abitazione. Nell’incendio sono morti il fratellino e la sorellina, che si trovavano al primo piano dell’abitazione, mentre la madre, subito dopo la deflagrazione, presente nel cortile esterno, e’ riuscita a salvarsi e ad allertare i soccorsi. L’incendio, domato da quattro unita’ dei vigili del fuoco di Guastalla e Reggio Emilia, ha danneggiato l’intera struttura dichiarata inagibile.

I corpi dei due bambini sono stati posti a disposizione della procura. I genitori e gli altri due figli minori, al momento non presenti, hanno temporaneamente trovato ospitalita’ presso connazionali. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri di Fabbrico e Guastalla coordinati dalla procura reggiana.