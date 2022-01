0 Facebook Padre napoletano non vuole chiarire con le figlie, perché Tommaso non ha aperto la busta a C’è Posta per Te Spettacolo 30 Gennaio 2022 13:05 Di redazione 2'

Una delle storie che più ha appassionato durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te è stata quella di Raffaella e Sara, due sorelle di Napoli, che hanno invitato nel programma di Maria De Filippi il padre, Tommaso, con cui non hanno rapporti da 17 anni. L’uomo si è presentato in studio da Maria De Filippi con l’attuale moglie, la stessa che ha ammesso di aver chiesto al marito di allontanarsi dalle sue figlie per stare vicino al bambino che avevano avuto assieme.

Due sorelle da Napoli a C’è Posta per Te

Nonostante le figlie Raffaella e Sara in lacrime abbiano chiesto al padre di recuperare il rapporto, il signor Tommaso è stato categorico e non ha voluto fare un passo indietro. A convincerlo ci ha provato anche Maria De Filippi che a un certo punto della discussione si è molto innervosita, mandandolo quasi a quel paese. Non capita spesso che la conduttrice si arrabbi così tanto.

Perché Tommaso non ha aperto la busta a C’è Posta per Te

Ma Tommaso proprio non ha voluto riaprire la busta per riabbracciare le figlie. Tra lo stupore del pubblico e il dispiacere delle ragazze, l’uomo ha spiegato di non riuscire a fare questo passo perché timoroso di quanto accaduto in passato. Ha raccontato, infatti, che avrebbe avuto diverse denunce dalle figlie in passato e di aver paura di soffrire ancora: “Io ho paura, sono stato troppo male, non racconto la mia storia qui perché ho vergogna“. Queste le parole dell’uomo che dunque, dopo aver smentito il racconto delle figlie, sostenendo di averle cercate più volte, ha lasciato intendere che ci sarebbero altri motivi per cui ha deciso di non aprire la busta a C’è Posta per te.