Tragico incidente a Giugliano, Andrea Pragliola si schianta con lo scooter e muore a 20 anni Cronaca 30 Gennaio 2022 22:52

Drammatico incidente questa domenica sera a Giugliano. Poco dopo le 19.30 un giovane è caduto dallo scooter su cui viaggiava, un Beverly nero, dopo che si è scontrato con un’automobile, un’Alfa Giulietta.

Andrea Pragliola muore in un tragico incidente a Giugliano

La vittima, Andrea Pragliola, giovane ventenne, è deceduta sul colpo in seguito alla caduta. La notizia è stata riportata da Il Meridiano News. Inutile l’arrivo dei soccorsi, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia locale e gli agenti della Municipale che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Da una prima ricostruzione pare che il ragazzo sia sbalzato dalla sella e il motorino sia finito contro una serranda di un negozio subito dopo lo scontro con l’auto. Andrea, viveva vicino al luogo della tragedia, sembrerebbe che avesse appena partecipato al compleanno della sorella. Urla strazianti dei familiari giunti sul luogo dell’incidente poco dopo l’incidente. Sembrerebbe che questo sia un secondo dramma che colpisce la famiglia Pragliola, cinque anni fa il padre della giovane vittima è morto in un incidente sul lavoro.