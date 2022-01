0 Facebook Tornava dal compleanno della sorella, Andrea Pragliola muore un incidente a 20 anni: il dolore della famiglia Cronaca 31 Gennaio 2022 08:19 Di redazione 2'

Un terribile incidente nella prima serata di domenica in un tratto di strada maledetto. E’ morto così Andrea Pragliola, giovane poco più che ventenne, deceduto in seguito a uno schianto a bordo del suo motorino a Giugliano, in provincia di Napoli, sul corso Campano.

Andrea Pragliola muore in un incidente a Giugliano

Rientrava dal compleanno della sorella, avevano da poco spento le candeline, ha salutato i suoi cari ed è andato via. Pochi minuti in viaggio e poi lo schianto contro un’auto e il tragico destino. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi e le forze dell’ordine, in poco tempo sono arrivati i familiari di Andrea. Strazianti le urla di dolore quando hanno visto il corpo del ragazzo esamine sull’asfalto. La notizia della morte di Andrea Pragliola si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il giovane e i suoi cari.

Tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo del ventenne. Tra i primi c’è quello della sorella, che ha scritto: “Cor carnal miii”. Poi gli amici che non riescono a credere a una simile tragedia: “Buon viaggio”, “Dai tanta forza alla tua famiglia, vola più in alto che puoi Andrea e dai tanta forza alla tua mamma”, Buon viaggio, ci mancherai”, queste e tante altre le parole per Andrea.