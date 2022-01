Domenica di sangue sulle strade italiane, tragico il bilancio degli incidenti avvenuti nella giornata che si è appena conclusa. Due donne hanno perso la vita in un maxi tamponamento e un neonato è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

Maxi tamponamento sull’A28, muoiono due donne: grave un neonato

E’ accaduto poco dopo le 20.30 sull’autostrada A28 tra Villotta e Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. La notizia è stata riportata da Il Gazzettino. Sono in totale quattro le persone rimaste coinvolte, due morte e due ferite. Tra queste c’è anche un bambino di pochi mesi.

Da una prima ricostruzione pare che l’auto su cui viaggiavano le quattro persone sia stata tamponata e trascinata per alcuni metri da un’altra vettura, e poi si è cappottata. Coinvolta nel terribile tamponamento anche un’altra macchina. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma purtroppo per le due donne non c’era più nulla da fare. Il neonato è stato trasportato d’urgenza in ospedale e le forze dell’ordine hanno provveduto a chiudere il tratto di strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.