Camilla si schianta con la macchina: la giovane 25enne vittima di un incidente stradale Cronaca 27 Gennaio 2022

Aveva 25 anni Camilla di Pumpo, la giovane morta in un tragico incidente a Foggia la scorsa notte tra via Matteotti e via Urbano.

Morta Camilla di Pumpo a Foggia

La ragazza, una giovane avvocatessa, guidava la sua Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, si è schianta frontalmente contro una vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La 25enne si è spenda un’ora dopo l’arrivo in ospedale.