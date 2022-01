0 Facebook Bimbo di 5 mesi muore al Santobono per grave emorragia, la madre ascoltata dai carabinieri Cronaca 29 Gennaio 2022 14:55 Di redazione 2'

E’ morto per un trauma cranico, ma bisognerà stabile come un bimbo di 5 mesi si sia procurato quell’ematoma e se le sue condizioni non siano state sottovalutate nei primi soccorsi. Questo è quanto dovra’ accertare il medico legale Emilio D’Oro, incaricato oggi dal sostituto della procura di Benevento, Maria Gabriella Di Lauro, di effettuare tutti gli accertamenti per stabilire le cause che hanno portato alla morte del piccolo di Benevento trasferito in eliambulanza tre giorni fa all’ospedale Santobono di Napoli.

Ascoltata la madre del bimbo di 5 mesi morto al Santobono

Nel primo pomeriggio di venerdì i medici del noscomio pediatrico napoletano avevano diagnosticato un coma irreversibile, dichiarando in serata la morte celebrale. Il piccolo era arrivato in condizioni molto gravi dall’ospedale Rummo di Benevento, dove i genitori lo avevano portato in seguito alle dimissioni disposte dall’ospedale Fatebenefratelli. Il primo ricovero era avvenuto lo scorso 16 gennaio, il bimbo era stato sottoposto a una tac che aveva rivelato il trauma cranico. Il successivo controllo al Rummo aveva riscontrato l’emorragia celebrale.

Ora restano da chiarire diversi aspetti sulla tragica morte del bambino. La madre del piccolo è stata già ascoltata dai carabinieri ai quali ha detto che si sarebbe trattato di un incidente. La donna ora potrà nominare un perito di parte che assista all’autopsia. L’esame dovrebbe essere eseguito tra lunedì e martedì della prossima settimana. Intanto gli inquirenti hanno raccolto tutte le cartelle cliniche relative ai ricoveri del bambino.