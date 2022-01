0 Facebook Tomaso Trussardi e la frecciatina ad Eros Ramazzotti: “Dice di voler aiutare Michelle, doveva esserci prima” Spettacolo 29 Gennaio 2022 12:34 Di redazione 2'

Tomaso Trussardi nella lunga intervista al Corriere della Sera oltre a parlare di Michelle Hunziker, si è lasciato andare anche ad alcune dichiarazioni nei confronti di Eros Ramazzotti. L’imprenditore ha ripercorso la sua lunga relazione con la show girl, spiegando anche le ragioni che avrebbero spinto entrambi a dirsi addio.

Ha poi parlato dei rapporti attuali con Michelle e come stanno gestendo questa fase di transizione. Trussardi ha poi detto di essere molto rammaricato perché negli ultimi tempi lui e Aurora Ramazzotti si sarebbero un po’ allontanati. Poi è arrivata quella che sembra a tutti gli effetti una frecciatina ad Eros Ramazzotti.

La frecciatina di Tomaso Trussardi a Eros Ramazzotti

Il cantante in un’intervista al settimanale Oggi aveva detto che lui ci sarebbe stato sempre per Michelle Hunziker. Ebbene queste parole hanno fatto storcere non poco il naso a Trussardi, che al quotidiano di via Solferino ha detto: “È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto”.

Poi ha ricordato quanto accaduto tempo fa: “Già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva””.