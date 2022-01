0 Facebook Bimbo grave al Santobono, il piccolo ha un trauma cranico: sentiti i genitori Bimbo grave al Santobono. Dal Rummo di Benevento al Santobono di Napoli. Il piccolo ha soltanto un anno. I carabinieri hanno ascoltato i genitori Cronaca 27 Gennaio 2022 16:30 Di redazione 1'

È in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravissime, al punto che i medici dell’ospedale Rummo di Benevento hanno disposto il trasferimento all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Un bimbo di un anno da dieci giorni lotta per la vita, dopo essere stato portato al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Benevento privo di sensi per un trauma cranico.

Bimbo grave al Santobono

Dopo i primi accertamenti, per la gravità del caso, i medici hanno trasferito il piccolo al Rummo dove è attiva una terapia intensiva pediatrica. Le condizioni del bimbo sono peggiorate al punto che si è reso necessario un altro trasferimento, questa volta nel centro specializzato per l’assistenza ai bimbi di Napoli.

Bimbo grave al Santobono: le indagini

Con un’eliambulanza il bimbo è arrivato al Santobono, dove è ricoverato in prognosi riservata. Ma c’è un’indagine in corso sulle cause che avrebbero provocato il trauma. I genitori sono stati ascoltati più volte dai carabinieri del comando provinciale di Benevento, che stanno conducendo le indagini, ma entrambi non hanno saputo spiegare come il piccolo si sia procurato il grave ematoma al capo.