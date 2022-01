0 Facebook Giovane madre muore a 41 anni, Moira portata via da un brutto male in pochi mesi Cronaca 29 Gennaio 2022 15:40 Di redazione 1'

Il malessere, la diagnosi e in pochi mesi la dipartita. Nulla ha potuto una giovane madre contro un brutto male che l’aveva colpita appena qualche mese fa. Moira Costariol è stata portata via dalla malattia del secolo a 41 anni.

Lacrime per Moira Costariol, morta a 41 anni

Otto mesi di battaglie che purtroppo non sono servite, la malattia ha tristemente vinto e portato via per sempre la giovane madre. Il cuore di Moira ha smesso di battere nell’ospedale di Oderso, in provincia di Treviso, dove era ricoverata in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni. La notizia della sua dipartita ha sconvolto l’intera comunità, sposata con un noto enologo, la 41enne lavorava con il marito nel suo laboratorio. Lascia una figlia di 13 anni.

Nonostante la tenacia con la quale ha affrontato i duri mesi di battaglia, purtroppo Moira non ce l’ha fatta. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo della 41enne, strappata alla vita troppo presto. Tutti la ricordano come una donna dal cuore buono, madre e moglie amorevole.