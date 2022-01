0 Facebook Ritorno di fiamma con Belen Rodriguez? Stefano De Martino per ora vola a Napoli Spettacolo 21 Gennaio 2022 20:50 Di redazione 2'

E’ la notizia di gossip della settimana, il presunto riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino a quanto pare attenderebbe solo la conferma dei diretti interessati, ma a giudicare dalle tante foto pubblicate sui vari tabloid di gossip i due ex starebbero trascorrendo del tempo assieme. Ora non si sa se sia per un ritorno di fiamma o per altre ragioni, ma sicuramente le passeggiate notturne della show girl e del ballerino napoletano sotto casa di lui, potrebbero significare qualcosa.

Dove sta Stefano De Martino?

E mentre Belen sta trascorrendo le sue giornate tra shooting, pranzi con amiche e massaggi, cosa fa Stefano De Martino? O meglio dove si trova? Alcune pubblicazioni social della show girl sarebbero state piuttosto ambigue e sarebbero apparse come delle dediche a De Martino. Il bel ballerino, dal canto suo, non si è sbottonato su Instagram. Da sempre è molto riservato e non ama il gossip, per cui i suoi social sono blindatissimi, non hanno nulla che possa essere soggetto a differenti interpretazioni.

Proprio mentre il gossip sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez impazza, Stefano De Martino ha deciso di volare a Napoli. Il bel ballerino napoletano questo venerdì ha mostrato le immagini riprese da un aereo, con tanto di arrivo alle porte del Vesuvio. Sembrerebbe, dunque, che perlomeno per ora abbia deciso di cambiare aria. Il weekend scorso, invece, stando alle recenti indiscrezioni pare che l’abbia trascorso proprio con la show girl. Non si sa perché lo show man abbia fatto ritorno nel capoluogo campano, per ora si sa solo che è lontano, perlomeno geograficamente, da Belen.

La storia di Stefano De Martino