Belen Rodriguez per la prima volta dice di essere ‘single’. Da tempo si vocifera di una separazione con Antonino Spinalbese, dopo un tira e molla, la separazione, considerate le vacanze separate, era ormai cosa certa. Nessuno dei due, però, aveva proferito parola sull’argomento.

Adesso l’ha fatto la bella argentina, non si comprende se le parole sul suo stato sentimentale siano state volute o se le siano scappate. Belen era nella cucina di casa sua con Santiago, il figlio si stava divertendo a cucinare e lei a riprenderlo. A un certo punto chiede al bambino se gli piacerebbe diventare cuoco, il piccolo De Martino ha risposto “no”. Così la madre gli ha detto: “Ma dai, ora che mamma è single… almeno c’è un uomo che cucina”.

Poche parole che di fatto fotografano la sua situazione sentimentale, ad oggi Belen Rodriguez sarebbe ufficialmente single. Che si fosse lasciata con Antonino Spinalbese, come abbiamo detto, era ormai certo, ma mancava la vera conferma. La show girl, inoltre, negli ultimi tempi appare molto vicina a Stefano De Martino, il suo ex è andato a prenderla anche in aeroporto quando è rientrata dall’Uruguay. Che questa serenità tra i due sia una coincidenza? Staremo a vedere.