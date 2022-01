0 Facebook Belen Rodriguez single? L’incontro di notte in casa con Michele e la verità su Stefano De Martino e Andea Iannone Spettacolo 27 Gennaio 2022 13:23 Di redazione 2'

Da quando Belen Rodriguez ha dichiarato di essere single, in una storia pubblicata su Instagram insieme al figlio Santiago, i gossip su di lei sono aumentati ancora di più. L’argentina è stata avvistata in compagnia di Stefano De Martino in più di un’occasione, ma non è l’unico uomo che la bella showgirl starebbe vedendo.

Proprio a casa sua sarebbe stato avvistato più volte, uscire a tarda notte, l’attore Miche Morrone, noto per il film hard “365 giorni”. Il settimanale Chi ha pubblicato scatti che vedono l’uomo uscire dal palazzo della modella e pare proprio che questo proverebbe un certo felling. Una sintonia nata sull’onda del chiarimento in quanto Morrone definì la Rodriguez solo “te**e e cu**o”. Pare che i due abbiano avuto un lieto fine!

Belen Rodriguez: la notte con Michele Morrone, la mattina incontra Andrea Iannone!

Archiviata la storia d’amore con Antonino Spinalbese, papà della piccola Luna Marì nata nel mese di luglio da un rapporto molto poco duraturo, l’argentina è stata prima paparazzata in compagnia dell’ex marito, poi in quella dell’attore e infine in un abbraccio pacifico con l’ex fidanzato Andrea Iannone. I due si sono incontrati la scorsa domenica mattina mentre Belen passeggiava per le strade di Milano con i due figli e si sono scambiati un abbraccio che manifesta il buon rapporto che hanno ancora. Insomma più la Rodriguez si dichiara single e più i possibili flirt aumentano, e con essi le paparazzate!