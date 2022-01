0 Facebook La cena tra Anna Tatangelo, Andrea e Livio Cori, teneri momenti in famiglia: “Parla la bocca della verità” Spettacolo 27 Gennaio 2022 13:29 Di redazione 2'

La relazione tra Livio Cori e Anna Tatangelo procede a gonfie vele, il rapper napoletano trascorre sempre più tempo a casa della cantante di Soresa con lei e il figlio Andrea. La dimostrazione che è praticamente entrato in famiglia. Dopo il viaggio a Parigi, il legame con il figlio che lady Tata ha avuto da Gigi D’Alessio sembra essere sempre più solido.

La cena in famiglia tra Anna Tatangelo, Livio Cori e il piccolo Andrea

Tenerissimo un momento familiare condiviso dalla Tatangelo sui social, in cui ci sono lei, Andrea e Livio seduti a tavola e scherzano sulla cena appena consumata. A cucinare è stata lady Tata, che ha preparato al compagno e al figlio un risotto alla crema di scampi e un’orata. La cantante ha condiviso prima uno sketch in cui si sente parlare Antonino Cannavacciuolo, poi ha chiesto al figlio: “Dì la verità com’era questo piatto?”. Il bambino ha risposto: “Perfetto”. Così Anna ha commentato: “La bocca della verità”.

Poi è intervenuto Livio Cori ridendo e ha risposto: “Pure l’orata era buona”. Un siparietto che ha intenerito i followers di Anna Tatangelo e che dimostra come il legame con il nuovo compagno sia più che solido. Ora in tanti attendono il grande passo, fiori d’arancio o magari una cicogna in arrivo, lady Tata non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio. Staremo a vedere.