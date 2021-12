0 Facebook Livio Cori e Anna Tatangelo, problemi per il rapper: anche nella loro casa non sarà Capodanno Spettacolo 30 Dicembre 2021 15:24 Di redazione 1'

Livio Cori, il neo fidanzato di Anna Tatangelo, ha pubblicato su Instagram al foto del tampone positivo al Covid. Anche il rapper napoletano colpito dalla variante Omicron che sta facendo strage in tutta Italia.

Livio Cori positivo al Covid

Tantissime le persone contagiate che passeranno un Capodanno amaro, senza poter festeggiare con i propri cari l’inizio del 2022, che si spera sia un anno meno nefasto dei precedenti. Anche Anna e Livio non passeranno insieme le feste. O almeno è quello che pare debba accadere.

Fino ad ora Anna Tatangelo non ha ancora pubblicato nulla in merito quindi non sappiamo se l’ex di Gigi D’Alessio sia positiva al Covid o meno.